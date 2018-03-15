Филипп Янковский: Олег Табаков заменил мне отца
Филипп Янковский рассказал, что Олег Табаков заменил ему отца. Российский известный актер объяснил, что после смерти родителя, роль папы взял на себя культурный деятель, который также родом из Саратова.
Сегодня проститься с Олегом Табаковым в Художественном театре могут все граждане. В Москве в связи с этим затруднено движение транспорта. Среди знакомых, коллег и учеников, которые пришли на панихиду, оказался 49-летний Филипп Янковский, известный зрителям своими работами в драматическом телесериале «Таинственная страсть» и романтической ленте «Любовь с акцентом». Актер также, как и Народный артист СССР, родился в Саратове. Учился в школе-студии МХАТ в 1990 году, в которой преподавал курс легендарный театральный режиссер.
По словам Янковского, он очень любил своего учителя Табакова. После того, как в 2009 году актер потерял родного отца, скончавшегося от онкологического заболевания, вторым папой для него стал знаменитый худрук МХТ. Артист признался, что принять смерть легенды советских фильмов невозможно.
Напомним, супруга Табакова Марина Зудина перенесла нервные срывы.
Сегодня проститься с Олегом Табаковым в Художественном театре могут все граждане. В Москве в связи с этим затруднено движение транспорта. Среди знакомых, коллег и учеников, которые пришли на панихиду, оказался 49-летний Филипп Янковский, известный зрителям своими работами в драматическом телесериале «Таинственная страсть» и романтической ленте «Любовь с акцентом». Актер также, как и Народный артист СССР, родился в Саратове. Учился в школе-студии МХАТ в 1990 году, в которой преподавал курс легендарный театральный режиссер.
По словам Янковского, он очень любил своего учителя Табакова. После того, как в 2009 году актер потерял родного отца, скончавшегося от онкологического заболевания, вторым папой для него стал знаменитый худрук МХТ. Артист признался, что принять смерть легенды советских фильмов невозможно.
Напомним, супруга Табакова Марина Зудина перенесла нервные срывы.
Автор: Элана Ал-Лами