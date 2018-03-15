Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Филипп Янковский: Олег Табаков заменил мне отца
Филипп Янковский рассказал, что Олег Табаков заменил ему отца. Российский известный актер объяснил, что после смерти родителя, роль папы взял на себя культурный деятель, который также родом из Саратова.

Филипп Янковский: Олег Табаков заменил мне отца


Сегодня проститься с Олегом Табаковым в Художественном театре могут все граждане. В Москве в связи с этим затруднено движение транспорта. Среди знакомых, коллег и учеников, которые пришли на панихиду, оказался 49-летний Филипп Янковский, известный зрителям своими работами в драматическом телесериале «Таинственная страсть» и романтической ленте «Любовь с акцентом». Актер также, как и Народный артист СССР, родился в Саратове. Учился в школе-студии МХАТ в 1990 году, в которой преподавал курс легендарный театральный режиссер.

По словам Янковского, он очень любил своего учителя Табакова. После того, как в 2009 году актер потерял родного отца, скончавшегося от онкологического заболевания, вторым папой для него стал знаменитый худрук МХТ. Артист признался, что принять смерть легенды советских фильмов невозможно.

Напомним, супруга Табакова Марина Зудина перенесла нервные срывы.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 13:00
Читайте также
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Захарова прокомментировала санкции против Британии
Эксперты: Из-за НПФ миллионы россиян могут
«Конспирологи» Reddit предсказывают скорый захват
СМИ: Олег Табаков страдал от рака предстательной
The DeathList предсказал смерть учёного Хогинга
Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Посольство России считает неприемлемым решение
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 13:36 Meizu получила патент на подэкранный сканер отпечатков
15.03, 13:30 Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
15.03, 13:25 Ученые рассказали, как перестать беспокоиться о том, что
15.03, 13:15 В Свердловской области женщину отправили лечить
15.03, 13:10 Медики рассказали о 5 опасностях излучения Wi-Fi
15.03, 13:07 Захарова прокомментировала санкции против Британии
15.03, 13:00 Филипп Янковский: Олег Табаков заменил мне отца
15.03, 12:50 В Украине собрали новый военный внедорожник
15.03, 12:42 Компания Volkswagen показала тизерное фото матричной
15.03, 12:37 Алла Пугачева показала танец дочери Елизаветы
15.03, 12:35 Ученые: Лишний вес мешает бороться с раком
15.03, 12:28 В Бурятии расчленившего собутыльника поймали по номеру
15.03, 12:28 Неймара раскритиковали за фото в инвалидном кресле в
15.03, 12:24 При ДТП с двумя иномарками в Коми погиб человек, есть
15.03, 12:20 Российские нейробиологи изучили процесс разрушения
15.03, 12:09 К 2021 году “Роскосмос” планирует отсоединиться от США
15.03, 12:00 Актер из «Игры престолов» Шон Бин раскрыл старую тайну
15.03, 11:53 В Омске приговоренный к двум годам тюрьмы бизнесмен
15.03, 11:51 В сети появился промо-ролик об оснащении смартфона Vivo
15.03, 11:47 В Ставропольском крае двое мужчин заживо сварили