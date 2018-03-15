В Ставропольском крае двое мужчин заживо сварили товарища в ванной с кипятком
В Ставропольском крае двое мужчин, которые пришли в гости к своему товарищу, заживо сварили его в ванной с кипятком. Инцидент произошел 11 января 2018 года в населенном пункте Невинномыск.
В день трагедии знакомые распивали алкогольные напитки. Двое злоумышленников потребовали у своего товарища деньги на приобретение спиртного, но получили отказ.
После этого гости наполнили ванну кипятком и окунули туда хозяина жилплощади. Спустя некоторое время мужчина скончался от травматического шока и термических ожогов тела.
Следователи провели несколько экспертиз, опросили свидетелей, собрали доказательную базу. Материалы дела переданы в суд, где будет вынесен приговор подозреваемым.
В день трагедии знакомые распивали алкогольные напитки. Двое злоумышленников потребовали у своего товарища деньги на приобретение спиртного, но получили отказ.
После этого гости наполнили ванну кипятком и окунули туда хозяина жилплощади. Спустя некоторое время мужчина скончался от травматического шока и термических ожогов тела.
Следователи провели несколько экспертиз, опросили свидетелей, собрали доказательную базу. Материалы дела переданы в суд, где будет вынесен приговор подозреваемым.
Автор: Валерия Орлова