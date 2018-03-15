В Омске приговоренный к двум годам тюрьмы бизнесмен сбежал из зала суда
В Омске местный бизнесмен, которого за неуплату налогов приговорили к двум годам заключения, сбежал из зала суда. Такие данные предоставила СМИ представитель СУ СКР Омской области Лариса Болдинова.
По словам представителя СК, обвиняемым является руководитель “СтройМонтажСервиса”, которого Ленинский районный суд Омска признал виновным в уклонении от уплаты налогов. Мерой наказания для бизнесмена был избран тюремный срок в два года. Впрочем, взять гражданина под стражу не удалось, поскольку он успел покинуть судебное заседание до того, как приговор привели в силу. Размер суммы, от оплаты которой уклонился осужденный житель Омска, составил порядка 23 млн рублей, подчеркнули в ведомстве.
Сейчас стражи порядка занимаются поисками предпринимателя, после чего его ждет тюрьма. Однако, помимо срока в МЛС, суд также обязал мужчину выплатить в пользу государства нанесенный ущерб, составивший 23 млн. Кроме того, в ходе следствия было арестовано имущество мужчины, которое обращено в доход государства.
По словам представителя СК, обвиняемым является руководитель “СтройМонтажСервиса”, которого Ленинский районный суд Омска признал виновным в уклонении от уплаты налогов. Мерой наказания для бизнесмена был избран тюремный срок в два года. Впрочем, взять гражданина под стражу не удалось, поскольку он успел покинуть судебное заседание до того, как приговор привели в силу. Размер суммы, от оплаты которой уклонился осужденный житель Омска, составил порядка 23 млн рублей, подчеркнули в ведомстве.
Сейчас стражи порядка занимаются поисками предпринимателя, после чего его ждет тюрьма. Однако, помимо срока в МЛС, суд также обязал мужчину выплатить в пользу государства нанесенный ущерб, составивший 23 млн. Кроме того, в ходе следствия было арестовано имущество мужчины, которое обращено в доход государства.
Автор: Марина Вебер