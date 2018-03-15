Meizu получила патент на подэкранный сканер отпечатков пальцев
Китайская компания Meizu запатентовала интересную разработку в области безопасного доступа к смартфону. Изобретение представляет собой подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Эта компания не раз выступала экспериментатором: так ранее была представлена вспышка, состоящая из 4 светодиодов, и небольшой дополнительный экран на задней части смартфона. Упомянутый патент появился еще 1 апреля 2017 года, он описывает датчик, находящийся не отдельно, как на продающихся сейчас телефонах, а непосредственно под основным дисплеем.
Данная функция имеет все шансы стать общепринятым стандартом в будущих моделях всех мировых производителей. С помощью этого сенсора можно будет как разблокировать гаджет, так и подтверждать уникальным рисунком на пальце различные финансовые транзакции. В обычном режиме он выполняет фирменную опцию «Back». Появится ли техническая новинка в будущих продуктах компании неизвестно, но многие возлагают надежды на неанонсированный Meizu 15 Plus.
Эта компания не раз выступала экспериментатором: так ранее была представлена вспышка, состоящая из 4 светодиодов, и небольшой дополнительный экран на задней части смартфона. Упомянутый патент появился еще 1 апреля 2017 года, он описывает датчик, находящийся не отдельно, как на продающихся сейчас телефонах, а непосредственно под основным дисплеем.
Данная функция имеет все шансы стать общепринятым стандартом в будущих моделях всех мировых производителей. С помощью этого сенсора можно будет как разблокировать гаджет, так и подтверждать уникальным рисунком на пальце различные финансовые транзакции. В обычном режиме он выполняет фирменную опцию «Back». Появится ли техническая новинка в будущих продуктах компании неизвестно, но многие возлагают надежды на неанонсированный Meizu 15 Plus.
Автор: Северов Андрей