Неймара раскритиковали за фото в инвалидном кресле в память о Хокинге
Футболист Неймар, являющийся форвардом ФУ ПСЖ, сделал фото на инвалидной коляске. Таким образом, спортсмен почил память покойного физика Стивена Хокинга. Однако пользователи социальной сети Twiter раскритиковали Неймара.
Снимок футболист подписал одной из цитат Хокинга. Он призвал подписчиков позитивно мыслить и извлекать максимум из любой ситуации.
Пользователи приняли публикацию Неймара за очередной мем, однако потом разглядели, что фотография является настоящей. По мнению одного из юзеров, сравнить болезнь Хокинга со сломанным мизинцем – очень сильно.
В матче, проводимом в рамках чемпионата Франции против «Марселя», Неймар получит растяжение связок. Также в кости футболиста была обнаружена трещина. Теперь спортсмену необходимо три месяца, чтобы восстановиться.
Известный ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76-ти лет в прошедшую среду, 14 марта. Главным научным достижением физика стало изучение черных дыр.
Снимок футболист подписал одной из цитат Хокинга. Он призвал подписчиков позитивно мыслить и извлекать максимум из любой ситуации.
Пользователи приняли публикацию Неймара за очередной мем, однако потом разглядели, что фотография является настоящей. По мнению одного из юзеров, сравнить болезнь Хокинга со сломанным мизинцем – очень сильно.
В матче, проводимом в рамках чемпионата Франции против «Марселя», Неймар получит растяжение связок. Также в кости футболиста была обнаружена трещина. Теперь спортсмену необходимо три месяца, чтобы восстановиться.
Известный ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76-ти лет в прошедшую среду, 14 марта. Главным научным достижением физика стало изучение черных дыр.
Автор: Валерия Орлова