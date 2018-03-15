Захарова прокомментировала санкции против Британии
Мария Захарова прокомментировала разработку санкций против Британии. Со слов представителя российского МИД, их принятие ожидается в ближайшее время, это станет ответом России «недружественным действиям со стороны Великобритании».
«Ещё раз обращаемся с призывом к британским властям о предоставлении всех имеющихся материалов касательно инцидента, связанного с распространением химоружия на территории их страны», - заявила на прошедшем брифинге Захарова, отметив активные попытки со стороны Москвы разобраться в произошедшем.
Накануне Великобритания заявила о своем намерении выслать из страны 23 российских дипломата. В качестве веской причины своих действий она назвала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, обвинив при этом российскую сторону.
«Ещё раз обращаемся с призывом к британским властям о предоставлении всех имеющихся материалов касательно инцидента, связанного с распространением химоружия на территории их страны», - заявила на прошедшем брифинге Захарова, отметив активные попытки со стороны Москвы разобраться в произошедшем.
Накануне Великобритания заявила о своем намерении выслать из страны 23 российских дипломата. В качестве веской причины своих действий она назвала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, обвинив при этом российскую сторону.
Автор: Сёмина Виктория