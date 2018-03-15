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Компания Kia показала интерьер своего самого роскошного седана K900
Южнокорейский бренд Kia продемонстрировал общественности интерьер своего самого роскошного седана K900. На рынке России указанная модель доступна для приобретения под названием Quoris.

Компания Kia показала интерьер своего самого роскошного седана K900

Речь идет о представителе новой генерации, и ожидается, что салон Kia K900 будет отделан натуральной кожей, комбинированной с деревом. Кроме того, местами разместятся металлические вставки. Благодаря обнародованному компанией кадру можно рассмотреть, что седан оснастят цифровой приборной панелью, на центральной консоли расположатся механические часы, а для центральной консоли предусмотрен дисплей на 12,3 дюймов, который позволит управлять мультимедийной системой.

Kia K900, между тем, получит “умную” систему освещения салона, которая сможет реагировать на ту часть консоли, где осуществляется движение, и будет ее подсвечивать. Подсветка салона флагманской модели имеет более 60 вариантов оттенков. Сборку седана наладят на заводе в Корее, а в продажи на некоторых рынках авто поступит уже во второй половине этого года, но пока не уточняется, где именно стоит ждать новинку.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:16
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