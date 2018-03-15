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Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие
Разработчики стартапа Nectome нашли способ сохранения мозга на столетия. Однако для этого человека необходимо умертвить. Вся процедура обойдется в 10 тысяч долларов.

Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие


Суть стартапа такова: если сохранить тело и мозг человека на неопределенный срок, то когда-нибудь технологический прогресс достигнет такого уровня, что появится возможность оживить мертвого.

На данном этапе существует небольшая проблема. Криогенные компании соглашаются заморозить людей только после смерти. Однако новая технология требует того, чтобы человек был жив.

В основе Nectome находится химический коктейль, который превращает клетки мозга в твердый кусок замороженного стекла. Таким образом появляется возможность сохранить навсегда нервные соединения. В будущем у ученых есть шанс их точно воссоздать.

Сейчас авторы проекта собирают деньги на осуществление нового способа эвтаназии. С юридической точки зрения она является абсолютно законной в Калифорнии. Специалисты надеются, что у людей появится возможность воскреснуть в будущем.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:25
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