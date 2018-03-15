В Магаданской области появится технопарк "БелАЗ"
В Магаданской области ожидается появление технопарка «БелАЗ». Об этом заявил глава отделения посольства республики Беларусь в РФ Александр Бобцов, отметив, что в скором времени планируется подписание соответствующего соглашения относительно торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
«На данном этапе реализации проекта он находится на стадии согласования. После его утверждения мы собираемся приступить к разработке эффективного плана мероприятий», - отметил Бобцов.
По словам официального представителя ОАО "БелАЗ" Сергея Уточкина, компания заинтересована в активном продвижении своей продукции. В настоящий момент востребованными являются машины с максимальной грузоподъемностью в 90 тонн, в связи с чем встал вопрос подготовки кадров для управления данной техникой и ее квалифицированного обслуживания и эксплуатации.
Со слов губернатора области Владимира Печеного, вопрос реализации вышеуказанного проекта на ее территории является достаточно перспективным, однако при этом нуждается в определенных доработках и уточнении некоторых деталей.
«На данном этапе реализации проекта он находится на стадии согласования. После его утверждения мы собираемся приступить к разработке эффективного плана мероприятий», - отметил Бобцов.
По словам официального представителя ОАО "БелАЗ" Сергея Уточкина, компания заинтересована в активном продвижении своей продукции. В настоящий момент востребованными являются машины с максимальной грузоподъемностью в 90 тонн, в связи с чем встал вопрос подготовки кадров для управления данной техникой и ее квалифицированного обслуживания и эксплуатации.
Со слов губернатора области Владимира Печеного, вопрос реализации вышеуказанного проекта на ее территории является достаточно перспективным, однако при этом нуждается в определенных доработках и уточнении некоторых деталей.
Автор: Сёмина Виктория