В Бурятии расчленившего собутыльника поймали по номеру телефона на пакете с головой жертвы
В Бурятии 27-летнего мужчину, который расчленил своего собутыльника, задержали сотрудники полиции. Злоумышленника удалось поймать по номеру телефона, случайно оставленному на пакете, где находилась голова убитого.
Трагедия произошла 13 декабря прошлого года. Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. В ходе нее злоумышленник достал нож и нанес своему знакомому ранения. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина заморозил тело погибшего на балконе, после чего расчленил его. От частей трупа злоумышленник избавлялся поэтапно: каждую ночь он выбрасывал по одной части.
В один из дней мужчина допустил ошибку. Он случайно упаковал голову погибшего в пакет, на котором был указан его номер телефона. Таким образом, следователям удалось быстро найти его. Во время проведения обыска в квартире сотрудники правоохранительных органов нашли фрагменты тела убитого.
По факту случившегося инициировано уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. В скором времени суд огласит приговор обвиняемому.
Трагедия произошла 13 декабря прошлого года. Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. В ходе нее злоумышленник достал нож и нанес своему знакомому ранения. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина заморозил тело погибшего на балконе, после чего расчленил его. От частей трупа злоумышленник избавлялся поэтапно: каждую ночь он выбрасывал по одной части.
В один из дней мужчина допустил ошибку. Он случайно упаковал голову погибшего в пакет, на котором был указан его номер телефона. Таким образом, следователям удалось быстро найти его. Во время проведения обыска в квартире сотрудники правоохранительных органов нашли фрагменты тела убитого.
По факту случившегося инициировано уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. В скором времени суд огласит приговор обвиняемому.
Автор: Валерия Орлова