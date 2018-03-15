При ДТП с двумя иномарками в Коми погиб человек, есть пострадавшие
На территории Коми зафиксировано ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погиб человек. Кроме того, представителями ГИБДД республики предоставляются сведения о пострадавших.
Согласно имеющимся сведениям, происшествие в Коми зафиксировано утром четверга, 15 марта, в Сосногорском районе. Ближе к 08:30 часов на трассе Сыктывкар-Нарьян-Мар водитель Toyota Land Cruiser потерял управление над транспортом. Из-за этого иномарка выехала на встречную полосу, где в то время осуществлял движение Kia Rio. Водитель второй легковушки вследстви ДТП получил серьезные травмы, поэтому скончался на месте.
Кроме того, известно, что имеются в результате аварии и пострадавшие, однако детали на этот счет не раскрываются. В салоне Land Cruiser на момент столкновения находились трое детей, поэтому массмедиа не исключают, что травмирован оказался кто-то из малолетних. Работу на месте случившегося вели сотрудники ГИБДД Коми, сейчас продолжается расследование, после чего может приниматься процессуальное решение.
Согласно имеющимся сведениям, происшествие в Коми зафиксировано утром четверга, 15 марта, в Сосногорском районе. Ближе к 08:30 часов на трассе Сыктывкар-Нарьян-Мар водитель Toyota Land Cruiser потерял управление над транспортом. Из-за этого иномарка выехала на встречную полосу, где в то время осуществлял движение Kia Rio. Водитель второй легковушки вследстви ДТП получил серьезные травмы, поэтому скончался на месте.
Кроме того, известно, что имеются в результате аварии и пострадавшие, однако детали на этот счет не раскрываются. В салоне Land Cruiser на момент столкновения находились трое детей, поэтому массмедиа не исключают, что травмирован оказался кто-то из малолетних. Работу на месте случившегося вели сотрудники ГИБДД Коми, сейчас продолжается расследование, после чего может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер