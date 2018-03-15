Ученые признали консервацию ядом
Как утверждают ученые и руководители различных ведомств, квашеную капусту и соленые огурцы можно смело признать ядом для россиян. Однако в Минсельхозе специалисты не согласны с заявлениями Минздрава относительно формирования здорового образа жизни граждан.
Медики предложили стратегию, которая поможет населению страны оставаться здоровыми. Для этого в документе сообщается о предусмотренном введении акцизов на напитки с содержанием сахара, а также продукты питания, в которых избыток соли в составе. В Минсельхозе к такой политике отнеслись с категорическим неодобрением.
По словам представителей ведомства, необходимо учитывать традиционные особенности употребления таких продуктов питания, как соленых огурцов, квашеной капусты, помидоров, кваса и хлебобулочных изделий. Специалисты обращают внимание не только на потребление определенных продуктов, но и на рацион. В Минсельхозе также аргументировали свое негативное отношение к опубликованной программе возможным ограничением производства на некоторых предприятиях.
Напомним, ранее ученые сообщали, что опасность горячего шоколада кроется в соли.
Медики предложили стратегию, которая поможет населению страны оставаться здоровыми. Для этого в документе сообщается о предусмотренном введении акцизов на напитки с содержанием сахара, а также продукты питания, в которых избыток соли в составе. В Минсельхозе к такой политике отнеслись с категорическим неодобрением.
По словам представителей ведомства, необходимо учитывать традиционные особенности употребления таких продуктов питания, как соленых огурцов, квашеной капусты, помидоров, кваса и хлебобулочных изделий. Специалисты обращают внимание не только на потребление определенных продуктов, но и на рацион. В Минсельхозе также аргументировали свое негативное отношение к опубликованной программе возможным ограничением производства на некоторых предприятиях.
Напомним, ранее ученые сообщали, что опасность горячего шоколада кроется в соли.
Автор: Элана Ал-Лами