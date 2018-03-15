Алла Пугачева показала танец дочери Елизаветы
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева показала на видео танец своей маленькой дочери Елизаветы. Ролик появился в профиле певицы в социальной сети Instagtam.
«Хорошее настроение», - подписала публикацию Пугачева.
На видео 5-летняя Лиза запечатлена в танцевальном купальнике черного цвета. Они старательно исполняет танец, параллельно напевая произвольную мелодию. На ногах у девочки красуется стильная спортивная обувь. Судя по ролику, сегодняшний день звездная семья проводит дома.
Алла Пугачева старается уделять своим детям как можно больше времени. В комментариях пользователи отметили, что Примадонна является отличной матерью, а Галкин – отцом. За непродолжительное время публикация певицы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
«Хорошее настроение», - подписала публикацию Пугачева.
На видео 5-летняя Лиза запечатлена в танцевальном купальнике черного цвета. Они старательно исполняет танец, параллельно напевая произвольную мелодию. На ногах у девочки красуется стильная спортивная обувь. Судя по ролику, сегодняшний день звездная семья проводит дома.
Алла Пугачева старается уделять своим детям как можно больше времени. В комментариях пользователи отметили, что Примадонна является отличной матерью, а Галкин – отцом. За непродолжительное время публикация певицы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова