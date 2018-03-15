Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов» в рамках учений мотострелковых рот армии при Западном военном округе. Сообщается, что одним из основных направлений данных маневров станет активная подготовка подразделений к самостоятельным действиям в условиях отрыва от основных сил.
В ходе тактической операции мотострелки должны будут отработать свыше 500 вводных спецзаданий с целью обнаружения и блокирования неприятеля, а также отражения контрударов и и перехода в контрнаступление.
«Главный акцент в проведении учений делается на поиск эффективных нестандартных решений на поле боя. В новом учебном году военные занятия по стратегическим проводятся в двустороннем порядке. Командирами взводов и рот будут отработаны спецнавыки управления подразделениями и пользования огневыми средствами поражения», - отметил замкомандира Тимур Трубиенко.
В маневрах задействованы свыше 200 военнослужащих, машины БМП-2, танки Т-72Б3, минометы «Сани» на 120 мм, системы залп-огня «Град». Мотострелкам ассистирует отделение войск РХБЗ с реактивными огнеметами «Шмель».
В ходе тактической операции мотострелки должны будут отработать свыше 500 вводных спецзаданий с целью обнаружения и блокирования неприятеля, а также отражения контрударов и и перехода в контрнаступление.
«Главный акцент в проведении учений делается на поиск эффективных нестандартных решений на поле боя. В новом учебном году военные занятия по стратегическим проводятся в двустороннем порядке. Командирами взводов и рот будут отработаны спецнавыки управления подразделениями и пользования огневыми средствами поражения», - отметил замкомандира Тимур Трубиенко.
В маневрах задействованы свыше 200 военнослужащих, машины БМП-2, танки Т-72Б3, минометы «Сани» на 120 мм, системы залп-огня «Град». Мотострелкам ассистирует отделение войск РХБЗ с реактивными огнеметами «Шмель».
Автор: Сёмина Виктория