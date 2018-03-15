Путин: В 2019 году Россия запустит миссию на Марс
В 2019 году в рамках космической программы Россия намеревается осуществить запуск миссии на Марс. Соответствующий анонс прозвучал от Владимира Путина в ходе интервью для фильма Андрея Кондрашова.
По словам Путина, Россия готова расширить миссию по изучению космического пространства, для чего будут осуществляться беспилотные, а затем и пилотируемые пуски. Значительное внимание уделят Марсу, куда уже в следующем году планируют запустить миссию. Кроме того, не менее важным объектом исследований станет Луна, поскольку отечественные специалисты предпримут попытку произвести высадку на полюса спутника Земли.
Причиной для таких действий Владимир Путин называет предположения ученых относительно того, что именно в вышеупомянутых зонах можно найти воду. Президент уверен, что на Луне точно “есть чем заняться”, к тому же, именно оттуда можно развернуть процесс постепенного изучения других планет и далекого космоса в целом.
Ранее в “Роскосмосе” заявили о намерении к 2021 году отсоединиться от США.
По словам Путина, Россия готова расширить миссию по изучению космического пространства, для чего будут осуществляться беспилотные, а затем и пилотируемые пуски. Значительное внимание уделят Марсу, куда уже в следующем году планируют запустить миссию. Кроме того, не менее важным объектом исследований станет Луна, поскольку отечественные специалисты предпримут попытку произвести высадку на полюса спутника Земли.
Причиной для таких действий Владимир Путин называет предположения ученых относительно того, что именно в вышеупомянутых зонах можно найти воду. Президент уверен, что на Луне точно “есть чем заняться”, к тому же, именно оттуда можно развернуть процесс постепенного изучения других планет и далекого космоса в целом.
Ранее в “Роскосмосе” заявили о намерении к 2021 году отсоединиться от США.
Автор: Марина Вебер