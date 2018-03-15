Ученые рассказали, как перестать беспокоиться о том, что человеке подумают люди
Как считают психологи, совершенно не плохо, когда человек беспокоится о том, что о нем думают другие. Однако все должно происходить в меру. Порой тревога мешает выполнять определенные задачи, потому что возникает боязнь того, как это будет выглядеть на самом деле.
По словам ученых, такие страхи ничем не обусловлены. Исследователи убеждены, что окружающие тратят на мысли о других гораздо больше времени, чем предполагается. По своей природе все люди обладают социальной коммуникацией. Иногда это приобретает патологическую форму, сообщает издание Planet Today.
Мысли людей порой негативно влияют на их психологическое здоровье. В то же время существует способ преодолеть это. Вместо размышлений о том, как человека воспринимают другие, нужно взглянуть по-другому на ситуацию. Ученые рекомендуют принять тот факт, что отсутствие контроля дает больше свободы. В связи с этим внимание лучше сосредоточить на более важных вещах.
По словам ученых, такие страхи ничем не обусловлены. Исследователи убеждены, что окружающие тратят на мысли о других гораздо больше времени, чем предполагается. По своей природе все люди обладают социальной коммуникацией. Иногда это приобретает патологическую форму, сообщает издание Planet Today.
Мысли людей порой негативно влияют на их психологическое здоровье. В то же время существует способ преодолеть это. Вместо размышлений о том, как человека воспринимают другие, нужно взглянуть по-другому на ситуацию. Ученые рекомендуют принять тот факт, что отсутствие контроля дает больше свободы. В связи с этим внимание лучше сосредоточить на более важных вещах.
Автор: Валерия Орлова