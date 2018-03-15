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Новые iPhone сползают с беспроводных зарядок
Новые версии смартфонов от Apple, а именно iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, сползают с беспроводных зарядок. Такое странное поведение мобильных устройств заметили пользователи, сообщив об этом в Сети.

Новые iPhone сползают с беспроводных зарядок

Многие давно желали отказаться от надоедливых проводов, и первым шагом на пути к этому стали беспроводные зарядки. Такую своим клиентам предложила компания Apple, презентовав устройство в виде компактной платформы, куда достаточно положить гаджет, чтобы пополнить заряд его аккумулятора. Крепится iPhone посредством специального покрытия на задней панели, но пользователи начали замечать, что как только на девайс приходят уведомления, тот начинает буквально “сползать”, вследствие чего процесс заряжания прерывается.

Впрочем, такая проблема наблюдается не у всех владельцев новых iPhone, и эксперты не могут понять, чем это обусловлено. Некоторые винят в происходящем сами устройства, другие сетуют на производителей непосредственно зарядок. Представители Apple сложившуюся ситуацию не комментируют.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:20
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