Nokia 9 впервые показали на "живом" изображении
На просторах социальной сети Weibo появилось первое «живое» изображение смартфона Nokia 9. Благодаря снимку можно рассмотреть внешний вид лицевой части устройства. К слову, выглядит она довольно эффектно.
Будущий финский флагман получил небольшой вырез, находящийся в верхней части. Его размеры являются довольно маленькими, если сравнивать с iPhone X. В вырезе расположены две камеры, а также разговорный динамик.
Боковые части смартфона Nokia 9 являются немного изогнутыми. Этот факт доказывает использование AMOLED-матрицы. Немного портит общий внешний вид телефона маленький отступ, находящийся под экраном. Не исключается, что качестве операционной системы производитель установил Android Oreo.
Nokia 9 дебютирует в рамках выставки IFA 2018 в Берлине. Её проведение запланировано на сентябрь 2018 года. Таким образом, у производителя есть еще несколько месяцев, чтобы дообработать устройство.
Будущий финский флагман получил небольшой вырез, находящийся в верхней части. Его размеры являются довольно маленькими, если сравнивать с iPhone X. В вырезе расположены две камеры, а также разговорный динамик.
Боковые части смартфона Nokia 9 являются немного изогнутыми. Этот факт доказывает использование AMOLED-матрицы. Немного портит общий внешний вид телефона маленький отступ, находящийся под экраном. Не исключается, что качестве операционной системы производитель установил Android Oreo.
Nokia 9 дебютирует в рамках выставки IFA 2018 в Берлине. Её проведение запланировано на сентябрь 2018 года. Таким образом, у производителя есть еще несколько месяцев, чтобы дообработать устройство.
Автор: Валерия Орлова