Фанаты заподозрили Гагарину и Темникову в родственной связи
Фанаты заподозрили Полину Гагарину и Елену Темникову в родственной связи после появления в Instagram последней их совместных фотографий. При этом певица обращалась к подписчикам с просьбой прокомментировать, какой из представленных снимков, по их мнению, лучше.
«Фотографию сделали в прошлом месяце, интересно, какой кадр вам понравился больше?», - прокомментировала Темникова фото.
Мнения пользователей радикально разделились. Более того, многие обнаружили «некоторое сходство» в чертах лица певиц, заподозрив их в родственной связи. Так, некоторые даже назвали их «сестрами», придумав шуточный сюжет, подобно индийскому фильму, где друзья неожиданно оказываются родственниками, их просто разлучили в детстве.
Снимки собрали свыше ста тысяч пользовательских «лайков» и множество комментариев с комплиментами в адрес певиц.
«Фотографию сделали в прошлом месяце, интересно, какой кадр вам понравился больше?», - прокомментировала Темникова фото.
Мнения пользователей радикально разделились. Более того, многие обнаружили «некоторое сходство» в чертах лица певиц, заподозрив их в родственной связи. Так, некоторые даже назвали их «сестрами», придумав шуточный сюжет, подобно индийскому фильму, где друзья неожиданно оказываются родственниками, их просто разлучили в детстве.
Снимки собрали свыше ста тысяч пользовательских «лайков» и множество комментариев с комплиментами в адрес певиц.
Автор: Сёмина Виктория