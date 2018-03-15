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Фанаты заподозрили Гагарину и Темникову в родственной связи
Фанаты заподозрили Полину Гагарину и Елену Темникову в родственной связи после появления в Instagram последней их совместных фотографий. При этом певица обращалась к подписчикам с просьбой прокомментировать, какой из представленных снимков, по их мнению, лучше.

Фанаты заподозрили Гагарину и Темникову в родственной связи


«Фотографию сделали в прошлом месяце, интересно, какой кадр вам понравился больше?», - прокомментировала Темникова фото.

Мнения пользователей радикально разделились. Более того, многие обнаружили «некоторое сходство» в чертах лица певиц, заподозрив их в родственной связи. Так, некоторые даже назвали их «сестрами», придумав шуточный сюжет, подобно индийскому фильму, где друзья неожиданно оказываются родственниками, их просто разлучили в детстве.

Снимки собрали свыше ста тысяч пользовательских «лайков» и множество комментариев с комплиментами в адрес певиц.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 15:28
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