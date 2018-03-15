Ученые показали последнее сообщение Стивена Хокинга перед смертью
Ученые из Кембриджа продемонстрировали ролик с последним сообщением Стивена Хокинга перед его смертью. Выдающийся физик ушел из жизни утром 14 марта в 76-летнем возрасте.
Представители Кембриджского университета рассказали, что Стивен Хокинг являлся личностью сильной, и предпочитал никогда не сдаваться. Он старался мотивировать людей, призывая их смотреть на звезды, а не себе под ноги, поскольку верил, что каждый способен добиться успеха в любой из сфер при наличии такого желания. Перед смертью 76-летний физик-теоретик решил оставить человечеству очередное послание, озвучив свои мысли и напутствия.
Стивен Хокинг пояснил, что ему нравилось проводить время с людьми и заниматься изучением физики. Кроме того, он не оставил без внимания, что за последние полвека картина Вселенной сильно изменилась, но он рад, что смог внести в это свой вклад. Ученый верил, что человечеству удалось приблизиться к пониманию законов, управляющих всем на Земле. Физик посоветовал не сдаваться в трудные периоды и оставаться любопытными.
Представители Кембриджского университета рассказали, что Стивен Хокинг являлся личностью сильной, и предпочитал никогда не сдаваться. Он старался мотивировать людей, призывая их смотреть на звезды, а не себе под ноги, поскольку верил, что каждый способен добиться успеха в любой из сфер при наличии такого желания. Перед смертью 76-летний физик-теоретик решил оставить человечеству очередное послание, озвучив свои мысли и напутствия.
Стивен Хокинг пояснил, что ему нравилось проводить время с людьми и заниматься изучением физики. Кроме того, он не оставил без внимания, что за последние полвека картина Вселенной сильно изменилась, но он рад, что смог внести в это свой вклад. Ученый верил, что человечеству удалось приблизиться к пониманию законов, управляющих всем на Земле. Физик посоветовал не сдаваться в трудные периоды и оставаться любопытными.
Автор: Марина Вебер