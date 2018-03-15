В Свердловской области женщину отправили лечить туберкулез принудительно
В Свердловской области одну из местных жительниц отправили лечить туберкулез принудительно. Такое решение приняла прокуратура города Кировград.
По имеющимся данным, женщина состояла на учете в туберкулезном кабинете ГБУЗ Свердловской области. У нее диагностировали инфильтративный турберкулез легких. К слову, этот недуг является заразным.
Несмотря на наличие опасного заболевания, женщина отнеслась к нему довольно легкомысленно. Она всячески уклонялась от лечения, нарушала режим сна, который приписал врач, а также отказалась от госпитализации. Также пациентка не принимала лекарства.
В связи с этим сотрудники прокуратуры подали иск в Кировградский городской суд с требованием госпитализировать местную жительницу принудительно. Служители Фемиды удовлетворили его в полном объёме.
По имеющимся данным, женщина состояла на учете в туберкулезном кабинете ГБУЗ Свердловской области. У нее диагностировали инфильтративный турберкулез легких. К слову, этот недуг является заразным.
Несмотря на наличие опасного заболевания, женщина отнеслась к нему довольно легкомысленно. Она всячески уклонялась от лечения, нарушала режим сна, который приписал врач, а также отказалась от госпитализации. Также пациентка не принимала лекарства.
В связи с этим сотрудники прокуратуры подали иск в Кировградский городской суд с требованием госпитализировать местную жительницу принудительно. Служители Фемиды удовлетворили его в полном объёме.
Автор: Валерия Орлова