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Ученые выявили отличительные черты мозга трансгендеров
Бразильские ученые провели исследования головного мозга трансгендеров. В ходе работы они выяснили интересные особенности его строения и попытались понять основные отличия от обычных мужчин и женщин.

Ученые выявили отличительные черты мозга трансгендеров


Сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу использовали для исследования аппарат МРТ с помощью которого исследовали 80 добровольцев возрастом от 18 до 49 лет. В состав группы входили 20 обычных женщин, 20 человек мужского пола, 20 трансгендеров (бывших мужчин) не употребляющих женских гормонов и 20 транс-женщин, принимавших мужские гормональные препараты, не менее 12 месяцев. Ученые пришли к выводу о том, что островковые доли головного мозга у трансгендеров, отвечающие за самоосознание, были немного больше мужских, но меньше женских. Это объясняет их проблемы в причислении себя к биологическому роду.

Исследователи заявляют, что изменения происходят еще во время беременности матери. Также они сделали интересное открытие о том, что не бывает чисто мужского или чисто женского мозга, особенности, скорее, встречаются у различных индивидов.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 21:00
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