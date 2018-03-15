Ученые выявили отличительные черты мозга трансгендеров
Бразильские ученые провели исследования головного мозга трансгендеров. В ходе работы они выяснили интересные особенности его строения и попытались понять основные отличия от обычных мужчин и женщин.
Сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу использовали для исследования аппарат МРТ с помощью которого исследовали 80 добровольцев возрастом от 18 до 49 лет. В состав группы входили 20 обычных женщин, 20 человек мужского пола, 20 трансгендеров (бывших мужчин) не употребляющих женских гормонов и 20 транс-женщин, принимавших мужские гормональные препараты, не менее 12 месяцев. Ученые пришли к выводу о том, что островковые доли головного мозга у трансгендеров, отвечающие за самоосознание, были немного больше мужских, но меньше женских. Это объясняет их проблемы в причислении себя к биологическому роду.
Исследователи заявляют, что изменения происходят еще во время беременности матери. Также они сделали интересное открытие о том, что не бывает чисто мужского или чисто женского мозга, особенности, скорее, встречаются у различных индивидов.
Сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу использовали для исследования аппарат МРТ с помощью которого исследовали 80 добровольцев возрастом от 18 до 49 лет. В состав группы входили 20 обычных женщин, 20 человек мужского пола, 20 трансгендеров (бывших мужчин) не употребляющих женских гормонов и 20 транс-женщин, принимавших мужские гормональные препараты, не менее 12 месяцев. Ученые пришли к выводу о том, что островковые доли головного мозга у трансгендеров, отвечающие за самоосознание, были немного больше мужских, но меньше женских. Это объясняет их проблемы в причислении себя к биологическому роду.
Исследователи заявляют, что изменения происходят еще во время беременности матери. Также они сделали интересное открытие о том, что не бывает чисто мужского или чисто женского мозга, особенности, скорее, встречаются у различных индивидов.
Автор: Северов Андрей