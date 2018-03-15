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Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу о смерти
Константин Богомолов не уверен, что Олег Табаков предугадывал приближение собственной смерти. Однако известный театральный режиссер объяснил, что Народный артист СССР к своему юбилею предлагал рассмотреть пьесу, повествующую о пожилом человеке, которому осталось немного дней для жизни.

Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу о смерти


Богомолов вспоминает о том, что Табаков отличался невероятной мужественностью и продолжал работать, несмотря на состояние здоровья и уважительный возраст. Легендарный актер, по словам культурного деятеля, никогда не жаловался на свое самочувствие. Режиссер сообщил о том, как герой советских фильмов предложил поставить спектакль «Юбилей ювелира». Речь в пьесе шла о немолодом мужчине, который в скором времени попрощается с жизнью.

Константин Богомолов поведал о том, что, несмотря на болезнь в последние годы, Олег Табаков старательно работал и с увлечением занимался любимым делом. Однако поэт был взволнован предложением легендарного артиста рассмотреть пьесу о смерти.

Богомолов рассказал, как Табаков после каждого спектакля худел даже несмотря на то, что ему предстояло лежать на кровати или сидеть на стуле. Однако поклонники в зале поддерживали кумира и искренне радовались, когда артист выходил на сцену.

Напомним, СМИ сообщали, что Олег Табаков страдал от рака предстательной железы.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 15:45
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