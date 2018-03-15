Игроки EVE Online почтили память Стивена Хокинга и сложили оружие
Игроки EVE Online решили почить память покойного ученого Стивена Хокинга, поэтому сложили оружие. Всю галактику геймеры осветили маяками.
Научная фантастика очень многим обязана физику, ведь его новаторские теории помогли ученым понять многое: от черных дыр до теории относительности. Хокинга не стало вчера, 14 марта. Его смерть является большой потерей для мировой науки.
С помощью маяков появилась возможность открывать мосты для варп-пржыжков, которые позволяют быстро перемещаться по территории галактики. Если говорить об эффекте свечения, то он достигается только в нулевых областях космического пространства.
Вспышка модулей является хорошим поводом для паники, поскольку это значит, что скоро противники пойдут в атаку. Однако на вчерашний вечер ситуация изменилась.
Научная фантастика очень многим обязана физику, ведь его новаторские теории помогли ученым понять многое: от черных дыр до теории относительности. Хокинга не стало вчера, 14 марта. Его смерть является большой потерей для мировой науки.
С помощью маяков появилась возможность открывать мосты для варп-пржыжков, которые позволяют быстро перемещаться по территории галактики. Если говорить об эффекте свечения, то он достигается только в нулевых областях космического пространства.
Вспышка модулей является хорошим поводом для паники, поскольку это значит, что скоро противники пойдут в атаку. Однако на вчерашний вечер ситуация изменилась.
Автор: Валерия Орлова