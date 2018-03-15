Хаяо Миядзаки завершил 5-летнюю работу над мультфильмом "Гусеница Боро"
Режиссер фильмов мультипликационного жанра Хаяо Миядзаки завершил 5-летнюю работу над мультфильмом "Гусеница Боро". Сообщается о предстоящих показах в кинозале в период с 21 марта по 31 августа студии Ghibli.
Продолжительность мультипликационного фильма составит свыше 14 минут, при этом он рассчитан на короткометражный формат. В нем рассказана история гусеницы, появившейся на свет в одном из японских городов и поставившей себе цель исследовать окружающий ее мир людей.
Накануне Миядзаки заявлял о завершении карьеры, однако позднее передумал и приступил к работе над фильмом анимационного жанра полнометражного формата. Картина получила название «Как поживаете?»
Продолжительность мультипликационного фильма составит свыше 14 минут, при этом он рассчитан на короткометражный формат. В нем рассказана история гусеницы, появившейся на свет в одном из японских городов и поставившей себе цель исследовать окружающий ее мир людей.
Накануне Миядзаки заявлял о завершении карьеры, однако позднее передумал и приступил к работе над фильмом анимационного жанра полнометражного формата. Картина получила название «Как поживаете?»
Автор: Сёмина Виктория