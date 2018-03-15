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Коллекционер заплатил миллион рублей за прототип первого MacBook
Коллекционер ради приобретения первого прототипа MacBook от компании Apple заплатил более 16 тысяч долларов, что практически эквивалентно миллиону рублей. На продажу редкий экземпляр выставил один из пользователей площадки eBay.

Коллекционер заплатил миллион рублей за прототип первого MacBook

Всего в мире насчитывается только четыре экземпляра таких MacBook, чем и объясняется стоимость одного из них. Устройство оснащено механической клавиатурой, а также дисплеем и трекпадом. Особенностью можно считать наличие прозрачного пластикового корпуса, а еще девайс сохранился в рабочем состоянии. Длились торги порядка недели, и за это время лот успел привлечь более чем 90 коллекционеров, успевших сделать свои ставки.

Новый владелец эксклюзивного MacBook после покупки компьютера признался, что надеялся потратить на этот экземпляр менее 15 тысяч долларов. Впрочем, даже несмотря на более высокую цену, покупкой он вполне доволен. Схожий лот торговался в прошлом месяце, но тогда продавец отказался от продажи, поскольку оценили устройство всего в 10 тысяч долларов.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 23:00
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