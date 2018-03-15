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В Томске посетительница банка разделась и угрожала самоподжогом
В одном из отделений “Совкомбанка” Омска посетительница разделась, а затем угрожала поджечь себя. О произошедшем рассказали СМИ, ссылаясь на заявления очевидцев.

В Томске посетительница банка разделась и угрожала самоподжогом

Инцидент имел место накануне, когда в отделение, размещенное в Томске, пришла очередная клиентка. Женщина вела себя странно, и в какой-то момент начала обнажаться. После этого, полностью избавившись от одежды, гражданка залезла на стол, игнорируя просьбы прекратить нарушать порядок. Сотрудники банка решили, что гостье нужно вызвать психиатров, на что она начала утверждать, что сама является врачом.

Какое-то время посетительница просто стояла в углу, а на вопрос о том, зачем она оголилась, отвечала, что это банк ее “раздел”. Кроме того, несколько раз неизвестная озвучивала угрозы поджечь себя. Впрочем, до сих пор остается неизвестным, чем завершился данный инцидент в Томске, поскольку в экстренных службах города его официально не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Томске женщина угрожала взорвать отделение Сбербанка.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:00
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