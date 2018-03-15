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В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали его госпитализацию
В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали его госпитализацию в Нижнем Новгороде. О том, что режиссер оказался в больнице, стало известно сегодня утром.

В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали его госпитализацию


Как информировали СМИ, ранее Михалков упал выходя из отеля. После, прибыв в местную студию для записи программы, он почувствовал недомогание и ему вызвали скорую помощь.

"Да, Михалков упал. Принято решение провести детальное медицинское обследование", - информирует пресс-служба режиссера.

О характере травм Никиты Михалкова на данный момент ничего неизвестно. Его представители уверяют, что серьезных повреждений нет. Рабочий визит режиссера в Нижний Новгород будет продолжен в соответствии с ранее озвученными планами, встречи переносить не будут.

Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 15:09
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