В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали его госпитализацию
В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали его госпитализацию в Нижнем Новгороде. О том, что режиссер оказался в больнице, стало известно сегодня утром.
Как информировали СМИ, ранее Михалков упал выходя из отеля. После, прибыв в местную студию для записи программы, он почувствовал недомогание и ему вызвали скорую помощь.
"Да, Михалков упал. Принято решение провести детальное медицинское обследование", - информирует пресс-служба режиссера.
О характере травм Никиты Михалкова на данный момент ничего неизвестно. Его представители уверяют, что серьезных повреждений нет. Рабочий визит режиссера в Нижний Новгород будет продолжен в соответствии с ранее озвученными планами, встречи переносить не будут.
Как информировали СМИ, ранее Михалков упал выходя из отеля. После, прибыв в местную студию для записи программы, он почувствовал недомогание и ему вызвали скорую помощь.
"Да, Михалков упал. Принято решение провести детальное медицинское обследование", - информирует пресс-служба режиссера.
О характере травм Никиты Михалкова на данный момент ничего неизвестно. Его представители уверяют, что серьезных повреждений нет. Рабочий визит режиссера в Нижний Новгород будет продолжен в соответствии с ранее озвученными планами, встречи переносить не будут.
Автор: Екатерина Кузнецова