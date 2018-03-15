В УФСИН Владимирской области признались в пытках заключенных “попсой”
Представители УФСИН Владимирской области признались, что в течение всего дня заключенные тюрьмы “Владимирский централ” слушают радио. Правда, там также уточнили, что громкость звучания музыки не превышает допустимой нормы, передает “Зебра-ТВ”.
В неофициальной беседе представители тюрьмы рассказали, что с февраля этого года в стенах тюрьмы во Владимирской области регулярно звучит громкая музыка. В частности, в камерах новоприбывших ее не выключают практически круглые сутки, предположительно, чтобы лишить граждан возможности распространения новостей из других колоний или с воли. Кроме того, громкие звуки мешают заключенным переговариваться между собой.
Один из журналистов недавно сообщал, что во время того, как он проходил мимо “Владимирского централа”, оттуда раздавались песни исполнителя Шуры. Также в марте 2018 многие заключенные тюрьмы начали активно оставлять свои жалобы на то, что “пытки” “попсой” им устраивают практически ежедневно, чаще всего в период с 06:00 и вплоть до 22:00.
В неофициальной беседе представители тюрьмы рассказали, что с февраля этого года в стенах тюрьмы во Владимирской области регулярно звучит громкая музыка. В частности, в камерах новоприбывших ее не выключают практически круглые сутки, предположительно, чтобы лишить граждан возможности распространения новостей из других колоний или с воли. Кроме того, громкие звуки мешают заключенным переговариваться между собой.
Один из журналистов недавно сообщал, что во время того, как он проходил мимо “Владимирского централа”, оттуда раздавались песни исполнителя Шуры. Также в марте 2018 многие заключенные тюрьмы начали активно оставлять свои жалобы на то, что “пытки” “попсой” им устраивают практически ежедневно, чаще всего в период с 06:00 и вплоть до 22:00.
Автор: Марина Вебер