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Ученые рассказали о вреде электронных сигарет
Американские ученые провели новое исследование о вейпинге и сообщили, что вред от электронных сигарет намного существеннее, чем позитивное влияние, направленное на избавление от никотиновой зависимости. Сведения об этом предоставляет агентство Bloomberg.

Ученые рассказали о вреде электронных сигарет


Специалисты отмечают, что по статистике после того, как люди пробуют электронные сигареты, то они намного чаще становятся зависимыми от табачного дыма. Исследователи провели опрос среди курящих жителей США и выяснили, что 2070 граждан избавились от никотиновой зависимости. Однако около 168000 юных американцев, по данным анкетирования, перешли на обычные сигареты после электронных, а до этого такие подростки вообще не курили.

Ученые провели эксперимент с участием грызунов и определили, что курение электронных сигарет делает более ломкими стенки вен и артерий и провоцирует развитие серьезных заболеваний сердца. Эксперты утверждают, что электронные сигареты несут в себе больше вреда, чем пользы. Причиной этого стали производители жидкостей, рекламирующих вейпинг, как единственное средство отказаться от вредной привычки. По словам специалистов, курильщиков больше привлекает испарение никотина, чем отбивает желание продолжать употреблять табачные изделия.

Напомним, ученые сообщали, что курильщики чаще страдают от психрасстройств и сходят с ума.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 00:00
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