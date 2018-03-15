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В NASA заявили, что Церера продолжает развиваться
Наблюдения Цереры выявили последние изменения в ее поверхности, показав, что единственная карликовая планета во внутренней Солнечной системе - это динамическое тело, которое продолжает развиваться и меняться. Миссия NASA Dawn обнаружила месторождения, которые дают новую информацию о материалах в земной коре и о том, как они меняются, передает Phys.

В NASA заявили, что Церера продолжает развиваться

Посредством спектрометра VIR, установленного на корабле Dawn, удалось заметить обилие льда на северной стене кратера Хулинг, притом количество воды в твердом состоянии на его стенках растет. “Это первое прямое обнаружение изменений на поверхности Цереры”, - пояснил Андреа Рапони из Института астрофизики и планетарной науки в Риме.

Объединив химические, геологические и геофизические наблюдения, миссия “Рассвет” дает полный обзор Цереры. Предыдущие данные показали, что она имеет кору толщиной около 40 миль, богата водой, солями и, возможно, органическими веществами. Миссия ранее обнаруживала карбонаты, общие на поверхности планеты, которые образовались в океане. Карбонаты натрия, например, доминируют над яркими областями в кратере Occator, а материал подобного состава обнаружен в Oxo Crater и Ahuna Mons.

Новое исследование выявило 12 участков, богатых карбонатами натрия, и подробно рассмотрело несколько областей, которые показывают, где присутствует вода в составе карбонатной структуры. Работа впервые демонстрирует, что гидратированный карбонат был обнаружен на поверхности Цереры или любого другого планетарного тела помимо Земли, давая новую информацию о химической эволюции карликовой планеты.

Водный лед не устойчив на поверхности Цереры в течение длительных периодов времени, если он не скрыт в тени. Аналогичным образом гидратированный карбонат обезвоживается, хотя в течение более длительного периода в несколько миллионов лет.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:32
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