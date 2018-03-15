Наталья Фриске поделилась архивным фото с покойной Жанной Фриске
Наталья Фриске поделилась с поклонниками архивным фото, где она позирует в компании покойной сестры Жанны Фриске. Соответствующий пост певица разместила на своей странице в сети Instagram.
В подписи к посту певица уточнила, что до сих пор безумно скучает по родственнице, ушедшей из жизни в 2014 году после длительной борьбы с раком. На прикрепленном фото она и Жанна Фриске мило обнимаются, и, судя по хештегам, сделан снимок еще в 2002 году во время гастролей в Сочи.
В комментариях подписчики разделили с Натальей Фриске тоскливое настроение, отмечая, что им тоже не хватает покойной артистки, скончавшейся в возрасте 40 лет. Также фолловеры выразили сестре Жанны Фриске свою поддержку, призвав ее не отчаиваться. За короткий срок публикация успела собрать более более 2,5 тысяч отметок “Мне нравится”.
Как сообщалось ранее, отец Жанны Фриске решил выставить на продажу подаренный дочери автомобиль.
В подписи к посту певица уточнила, что до сих пор безумно скучает по родственнице, ушедшей из жизни в 2014 году после длительной борьбы с раком. На прикрепленном фото она и Жанна Фриске мило обнимаются, и, судя по хештегам, сделан снимок еще в 2002 году во время гастролей в Сочи.
В комментариях подписчики разделили с Натальей Фриске тоскливое настроение, отмечая, что им тоже не хватает покойной артистки, скончавшейся в возрасте 40 лет. Также фолловеры выразили сестре Жанны Фриске свою поддержку, призвав ее не отчаиваться. За короткий срок публикация успела собрать более более 2,5 тысяч отметок “Мне нравится”.
Как сообщалось ранее, отец Жанны Фриске решил выставить на продажу подаренный дочери автомобиль.
Автор: Марина Вебер