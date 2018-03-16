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Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» закроется до конца марта
Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» объявил о своем закрытии до начала следующего месяца. Как поспешили отметить в компании «Мегафон», проект VK Mobile был полезным экспериментом, не нашедшим, однако, отклик у пользователей.

Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» закроется до конца марта


«В качестве отдельно стоящего бренда MVNO-оператор не оправдал возложенных на него задач. По этой причине реализация проекта будет прекращена», - отметил коммерческий директор компании Влад Вольфсон.

Также, добавил он, в сотрудничестве с «Мегафоном» были подготовлены тарифы, дающие расширенные возможности доступа к соцсети в рамках базовой линейки продуктов. В частности, в состав нового тарифного плана компании уже включили музыку «ВКонтакте».

Запуск MVNO-оператора VK Mobile был произведен 15 июля 2017 года. Данный оператор представляет комплекс услуг связи под собственным брендом, используя при этом инфраструктуру другого оператора, что, в свою очередь, позволяет исключить капвложения в строительство персональной сети.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 01:00
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