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Объявлены рублевые цены на новый BMW X4
В середине лета, а именно с 14 июля, станет доступна обновленная версия BMW X4. Были объявлены рублевые цены от официального филиала баварской марки в РФ.

Объявлены рублевые цены на новый BMW X4


Список стандартного оборудования, доступного для всех модификаций: адаптивная спортивная рулевая система, подвеска модификации M Sport, система контроля тяги Performance Control, светодиодная передняя оптика, система предупреждения столкновения, датчики, измеряющие давление в шинах, привод крышки багажного отделения, передние кресла с возможностью подогрева, пакет для российских дорог.



Самое дорогое оборудования называется M Performance, кроссовер в этом исполнении имеет шильдик M40i. Под капотом расположился 360-сильный мотор и с ним соединена АКПП Steptronic. Рулевое колесо, сиденья, тормоза, дифференциал и аэродинамический обвес – все версии M Sport. Колеса имеют размерность 20 дюймов, авто разгоняется до «сотни» за 4,8 секунды, скоростной потолок – 250 км/ч.

Цены начинаются с 3,3 млн рублей за BMW X4 xDrive20i и заканчиваются на отметке 4,9 млн рублей за BMW X4 M40i.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 03:00
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