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Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ Британии в адрес Франции по делу Скрипаля
Сотрудники посольства России, размещенного в Великобритании, решили прокомментировать обвинения в адрес Франции по делу Сергея Скрипаля, прозвучавшие со стороны британских СМИ. Причиной дискуссии стала публикация на страницах газеты The Times.

Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ Британии в адрес Франции по делу Скрипаля

Издание пишет, якобы Париж со своей стороны не стесняется демонстрировать открытое пренебрежение, призывая таким образом премьера Британии Терезы Мэй “явить доказательства” причастности РФ непосредственно к инциденту в Солсбери. Кроме того, в газете считают, что Франция нарочно “подорвала попытки” политика найти решение по карательным мерам против Москвы. Более того, Бенжамен Гриво, представляющий правительство страны, якобы открыто высмеял решение Мэй.

В британском посольстве России решили высказаться по данному поводу. В частности, там считают, что просьба “показать доказательства” никоим образом не является демонстрацией своего пренебрежительного отношения. “Это по своему определению делает всех судей “пренебрежительными”, — заключили представители дипломатического ведомства.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:07
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