Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ Британии в адрес Франции по делу Скрипаля
Сотрудники посольства России, размещенного в Великобритании, решили прокомментировать обвинения в адрес Франции по делу Сергея Скрипаля, прозвучавшие со стороны британских СМИ. Причиной дискуссии стала публикация на страницах газеты The Times.
Издание пишет, якобы Париж со своей стороны не стесняется демонстрировать открытое пренебрежение, призывая таким образом премьера Британии Терезы Мэй “явить доказательства” причастности РФ непосредственно к инциденту в Солсбери. Кроме того, в газете считают, что Франция нарочно “подорвала попытки” политика найти решение по карательным мерам против Москвы. Более того, Бенжамен Гриво, представляющий правительство страны, якобы открыто высмеял решение Мэй.
В британском посольстве России решили высказаться по данному поводу. В частности, там считают, что просьба “показать доказательства” никоим образом не является демонстрацией своего пренебрежительного отношения. “Это по своему определению делает всех судей “пренебрежительными”, — заключили представители дипломатического ведомства.
Издание пишет, якобы Париж со своей стороны не стесняется демонстрировать открытое пренебрежение, призывая таким образом премьера Британии Терезы Мэй “явить доказательства” причастности РФ непосредственно к инциденту в Солсбери. Кроме того, в газете считают, что Франция нарочно “подорвала попытки” политика найти решение по карательным мерам против Москвы. Более того, Бенжамен Гриво, представляющий правительство страны, якобы открыто высмеял решение Мэй.
В британском посольстве России решили высказаться по данному поводу. В частности, там считают, что просьба “показать доказательства” никоим образом не является демонстрацией своего пренебрежительного отношения. “Это по своему определению делает всех судей “пренебрежительными”, — заключили представители дипломатического ведомства.
Автор: Марина Вебер