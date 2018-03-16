Audi разработает четырехдверную электрическую модель e-tron Gran Turismo
Эксперты сообщили о том, что в 2020 году ожидается презентация четырехдверной электрической модели компании Audi под названием e-tron Gran Turismo. Сведения о выпуске нового автомобиля были озвучены на ежегодном форуме бренда, посвященном финансовым достижениям за 2017 год.
Новый электрокар будет дебютным автомобилем, разработкой которого занимается дочернее предприятие Audi Sport. Специалисты немецкой компании объяснили, что машина станет обладательницей силовой установки высокой мощности и будет «очень динамичной» моделью. Однако более детальной информации о технических характеристиках не сообщается.
Сборкой e-tron Gran Turismo от Audi будут заниматься инженеры на предприятии бренда, которое находится на расстоянии в 240 км на запад от Ингольштадта. По предположениям специалистов, новый электрокар будут реализовывать на рынках США и Китая.
В 2025 году, по данным экспертов, ожидается расширение части большой эколинейки марки до 20 моделей. Представители производителя рассказали, что рассчитывают, что треть от мировых продаж Audi в скором времени будет приходиться на гибридные и электрические модели машин.
Новый электрокар будет дебютным автомобилем, разработкой которого занимается дочернее предприятие Audi Sport. Специалисты немецкой компании объяснили, что машина станет обладательницей силовой установки высокой мощности и будет «очень динамичной» моделью. Однако более детальной информации о технических характеристиках не сообщается.
Сборкой e-tron Gran Turismo от Audi будут заниматься инженеры на предприятии бренда, которое находится на расстоянии в 240 км на запад от Ингольштадта. По предположениям специалистов, новый электрокар будут реализовывать на рынках США и Китая.
В 2025 году, по данным экспертов, ожидается расширение части большой эколинейки марки до 20 моделей. Представители производителя рассказали, что рассчитывают, что треть от мировых продаж Audi в скором времени будет приходиться на гибридные и электрические модели машин.
Автор: Элана Ал-Лами