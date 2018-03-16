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Audi разработает четырехдверную электрическую модель e-tron Gran Turismo
Эксперты сообщили о том, что в 2020 году ожидается презентация четырехдверной электрической модели компании Audi под названием e-tron Gran Turismo. Сведения о выпуске нового автомобиля были озвучены на ежегодном форуме бренда, посвященном финансовым достижениям за 2017 год.

Audi разработает четырехдверную электрическую модель e-tron Gran Turismo


Новый электрокар будет дебютным автомобилем, разработкой которого занимается дочернее предприятие Audi Sport. Специалисты немецкой компании объяснили, что машина станет обладательницей силовой установки высокой мощности и будет «очень динамичной» моделью. Однако более детальной информации о технических характеристиках не сообщается.

Сборкой e-tron Gran Turismo от Audi будут заниматься инженеры на предприятии бренда, которое находится на расстоянии в 240 км на запад от Ингольштадта. По предположениям специалистов, новый электрокар будут реализовывать на рынках США и Китая.

В 2025 году, по данным экспертов, ожидается расширение части большой эколинейки марки до 20 моделей. Представители производителя рассказали, что рассчитывают, что треть от мировых продаж Audi в скором времени будет приходиться на гибридные и электрические модели машин.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 02:00
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