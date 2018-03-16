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Xiaomi запустила крошечную камеру с ИИ за $55
Компания Xiaomi объявила о запуске камеры крошечных размеров с ИИ Xiaomo AI Camera. Стоимость новинки составила $55.

Xiaomi запустила крошечную камеру с ИИ за $55


В комплект оснащения Xiaomo AI Camera вошли: 13-мегапиксельный сенсор Samsung с фазовым авто-фокусом, 4-ядерный процессор ARM Cortex-A53 (1.35 ГГц). Главной особенностью камеры стало то, что она не отслеживает каждое движение пользователя, а снимает исключительно по команде (кнопкой или жестом в виде сжатия руки в кулак).

Гаджет обладает функцией оперативного распознавания лиц в кадре и последующего выравнивания тона, скрывая при этом недостатки кожи. Сохранение фотоснимков производится на карте памяти micro SD, также имеется беспроводной модуль Wi-Fi с функцией отправки отснятого материала на смартфон.

Разработчики продумали и тему установки устройства на разнообразных поверхностях. Так, внутри нее присутствуют специальные магниты, притягивающиеся к металлическим предметам. Если таковых поблизости не оказалось, можно снять заднюю панель и воспользоваться ею как подставкой, прикрепив к стеклу, бетонной стене или деревянной поверхности. Клеевую пластинку нужно периодически промывать водой для длительной эксплуатации.

Подставка позволяет устанавливать угол наклона камеры. Ёмкость аккумулятора определена в 910 мАч. Полной зарядки хватает на 2000 снимков. Поставки продукции стартуют начнутся уже в апреле.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 04:00
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