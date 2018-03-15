Психологи: С наступлением весны число расставаний возрастает
Весна и тепло означают начало периода, когда отношения, сформированные в холодные одинокие зимние месяцы, заканчиваются. О причинах “недействительного сезона” рассказали психологи на страницах The Independent.
Urban Dictionary определяет “недействительный сезон” как весенние и летние месяцы, когда люди, ранее находившиеся в отношениях во время зимы, расставались со своей второй половиной, чтобы в теплые месяцы быть свободными. Явление служит антитезой сезона манжета - времени года, когда люди вступают в отношения, чтобы избавиться от скуки и депрессии, которая приходит зимой.
Психолог Даниэль Форши поясняет, что по мере приближения к теплой погоде, мозг производит меньше мелатонина и больше серотонина, что делает человека более счастливыми. Он перестает ощущать такую потребности быть рядом с кем-то другим, чтобы обеспечить себе чувство безопасности и счастья.
Впрочем, некоторые плюсы в этом эксперты все же видят. Например, если расставание произошло именно в этот период, есть больше шансов встретить кого-то особенного, поскольку хорошая погода располагает к общению.
Urban Dictionary определяет “недействительный сезон” как весенние и летние месяцы, когда люди, ранее находившиеся в отношениях во время зимы, расставались со своей второй половиной, чтобы в теплые месяцы быть свободными. Явление служит антитезой сезона манжета - времени года, когда люди вступают в отношения, чтобы избавиться от скуки и депрессии, которая приходит зимой.
Психолог Даниэль Форши поясняет, что по мере приближения к теплой погоде, мозг производит меньше мелатонина и больше серотонина, что делает человека более счастливыми. Он перестает ощущать такую потребности быть рядом с кем-то другим, чтобы обеспечить себе чувство безопасности и счастья.
Впрочем, некоторые плюсы в этом эксперты все же видят. Например, если расставание произошло именно в этот период, есть больше шансов встретить кого-то особенного, поскольку хорошая погода располагает к общению.
Автор: Марина Вебер