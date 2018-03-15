Житель Мордовии после убийства знакомого возил его труп на санках
На территории Мордовии 33-летний местный житель в ходе конфликта расправился со 60-летним знакомым. После этого труп покойного подозреваемый возил на санках, сообщают в пресс-ведомстве МВД республики.
По имеющимся данным, 12 марта полиции стало известно об обнаружении на обочине дороги трупа 60-летнего гражданина. В ходе следствия удалось выйти на 33-летнего знакомого покойного. Оказалось, что 10 марта они вместе выпивали, после чего пожилой гость остался на ночь. Однако среди ночи мужчина проснулся из-за запаха дыма, заметив, что из-за непогашенной сигареты под знакомым дымится матрас. В итоге между товарищами начался конфликт, в ходе чего 33-летний злоумышленник поленом избил оппонента, оставив его в коридоре.
Утром хозяин жилплощади заметил, что гость не подает признаков жизни, поэтому решил спрятать труп. Погрузив его на санки, мужчина выкатил тело за пределы села, оставив у обочины. Сейчас в отношении подозреваемого избирается мера наказания, также возбуждено делопроизводство.
По имеющимся данным, 12 марта полиции стало известно об обнаружении на обочине дороги трупа 60-летнего гражданина. В ходе следствия удалось выйти на 33-летнего знакомого покойного. Оказалось, что 10 марта они вместе выпивали, после чего пожилой гость остался на ночь. Однако среди ночи мужчина проснулся из-за запаха дыма, заметив, что из-за непогашенной сигареты под знакомым дымится матрас. В итоге между товарищами начался конфликт, в ходе чего 33-летний злоумышленник поленом избил оппонента, оставив его в коридоре.
Утром хозяин жилплощади заметил, что гость не подает признаков жизни, поэтому решил спрятать труп. Погрузив его на санки, мужчина выкатил тело за пределы села, оставив у обочины. Сейчас в отношении подозреваемого избирается мера наказания, также возбуждено делопроизводство.
Автор: Марина Вебер