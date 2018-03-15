Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Криминал / Важно

Житель Мордовии после убийства знакомого возил его труп на санках
На территории Мордовии 33-летний местный житель в ходе конфликта расправился со 60-летним знакомым. После этого труп покойного подозреваемый возил на санках, сообщают в пресс-ведомстве МВД республики.

Житель Мордовии после убийства знакомого возил его труп на санках

По имеющимся данным, 12 марта полиции стало известно об обнаружении на обочине дороги трупа 60-летнего гражданина. В ходе следствия удалось выйти на 33-летнего знакомого покойного. Оказалось, что 10 марта они вместе выпивали, после чего пожилой гость остался на ночь. Однако среди ночи мужчина проснулся из-за запаха дыма, заметив, что из-за непогашенной сигареты под знакомым дымится матрас. В итоге между товарищами начался конфликт, в ходе чего 33-летний злоумышленник поленом избил оппонента, оставив его в коридоре.

Утром хозяин жилплощади заметил, что гость не подает признаков жизни, поэтому решил спрятать труп. Погрузив его на санки, мужчина выкатил тело за пределы села, оставив у обочины. Сейчас в отношении подозреваемого избирается мера наказания, также возбуждено делопроизводство.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:41
Читайте также
В УФСИН Владимирской области признались в пытках
Сервис независимой оценки ICO проектов как
Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Захарова прокомментировала санкции против Британии
Эксперты: Из-за НПФ миллионы россиян могут
«Конспирологи» Reddit предсказывают скорый захват
СМИ: Олег Табаков страдал от рака предстательной
The DeathList предсказал смерть учёного Хогинга
Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 17:14 В Краснодаре прохожие украли у дерущихся мужчин телефон,
15.03, 17:01 Ученые: Паста не способна защитить или укрепить зубную
15.03, 16:50 В УФСИН Владимирской области признались в пытках
15.03, 16:41 Житель Мордовии после убийства знакомого возил его труп
15.03, 16:27 Сервис независимой оценки ICO проектов как эффективный
15.03, 16:22 Психологи: С наступлением весны число расставаний
15.03, 16:07 Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ Британии в
15.03, 15:55 Наталья Фриске поделилась архивным фото с покойной
15.03, 15:45 Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу
15.03, 15:32 В NASA заявили, что Церера продолжает развиваться
15.03, 15:28 Фанаты заподозрили Гагарину и Темникову в родственной
15.03, 15:20 Новые iPhone сползают с беспроводных зарядок
15.03, 15:09 В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали его
15.03, 15:00 В Томске посетительница банка разделась и угрожала
15.03, 14:51 Путин: В 2019 году Россия запустит миссию на Марс
15.03, 14:45 Хаяо Миядзаки завершил 5-летнюю работу над мультфильмом
15.03, 14:37 Ученые признали консервацию ядом
15.03, 14:25 Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие
15.03, 14:16 Компания Kia показала интерьер своего самого роскошного
15.03, 14:08 Nokia 9 впервые показали на "живом" изображении