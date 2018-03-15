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Старшая дочь Олега Табакова не пришла с ним проститься
Сегодня в Москве в Художественном театре имени Чехова прошло прощание с Олегом Табаковым. На панихиде присутствовали родственники, близкие, друзья и коллеги легендарного артиста. Однако журналисты отмечают, что проститься с героем советских фильмов не пришла старшая дочь Александра и бывшая жена Людмила Крылова.

Старшая дочь Олега Табакова не пришла с ним проститься


В числе первых, кто попрощался с Табаковым, был его сын Антон, который оставил все дела и прилетел из Франции, куда переехал с супругой и детьми после продажи ресторанного бизнеса в России. Около 9 утра в МХТ представители СМИ увидели Марину Зудину, появившуюся в сопровождении 12-летней дочки Маши и сына Павла Табаковых. Вдова великого деятеля культуры не сдерживала слез. Рядом с ней был актер Владимир Машков, который оказал ей поддержку. Не смог сдержать эмоции и Евгений Миронов.

Во втором ряду сидел Антон Табаков, являющийся сыном Олега Табакова от брака с Людмилой Крыловой. Его сестра Александра более 30 лет не общалась со знаменитым отцом и проститься с актером не приехала. Журналисты утверждают, что 52-летняя женщина так и не смогла простить ему уход из семьи ради студентки Марины Зудиной.

Крылова, в свою очередь, объяснила, что хоть и не собирается приходить на прощание и на похороны Олега Табакова, но обязательно помянет бывшего мужа. Актриса призналась, она имела надежду на то, что молодой супруге будет под силу выходить артиста.

Напомним, театральный режиссер Константин Богомолов рассказал, что Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу о смерти.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 17:20
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