Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Наука / Важно

Ученые: Паста не способна защитить или укрепить зубную эмаль
Ни одна из предлагаемых рекламой зубных паст не в состоянии защитить зубную эмаль или укрепить ее. Соответствующая работа проводилась международной группой ученых, сравнивших несколько видов пасты.

Ученые: Паста не способна защитить или укрепить зубную эмаль

В рамках исследования научные работники использовали контрольную “обычную” пасту, а также некоторые другие виды, обещающие защитить эмаль от разрушения, укрепить ее или снизить чувствительность. Однако последующее сравнение не позволило выявить каких-либо очевидных различий между зубными пастами. В частности, ни одна из них не была в состоянии остановить потерю веществ зубной эмали, что обычно и влечет за собой разрушение и повышение чувствительности.

В ходе работы использовались человеческие зубы, которые пожертвовала стоматология, и все они прошли пять циклов чистки наиболее популярными на территории Европы и Бразилии зубными пастами. В действительности же защитить от разрушения эмали способны только своевременное посещение стоматолога, правильный режим питания и гигиена ротовой полости.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:01
Читайте также
Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за
Власти США расширили санкции против России
Россияне массово жалуются на угрозы с британских
В УФСИН Владимирской области признались в пытках
Сервис независимой оценки ICO проектов как
Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Захарова прокомментировала санкции против Британии
Эксперты: Из-за НПФ миллионы россиян могут
«Конспирологи» Reddit предсказывают скорый захват
СМИ: Олег Табаков страдал от рака предстательной
The DeathList предсказал смерть учёного Хогинга
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 18:44 Илон Маск в планах задумал создать «межгалактическую
15.03, 18:36 Дмитрий Маликов решился сменить образ и обратился к
15.03, 18:29 Учёные рассказали, как выспаться впрок
15.03, 18:15 Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за отопление
15.03, 18:02 Власти США расширили санкции против России
15.03, 17:55 Елена Корикова засудит всех обвинивших ее в алкоголизме
15.03, 17:42 В Сети появились фотографии чехлов Xiaomi Mi 6X
15.03, 17:31 Россияне массово жалуются на угрозы с британских номеров
15.03, 17:20 Старшая дочь Олега Табакова не пришла с ним проститься
15.03, 17:14 В Краснодаре прохожие украли у дерущихся мужчин телефон,
15.03, 17:01 Ученые: Паста не способна защитить или укрепить зубную
15.03, 16:50 В УФСИН Владимирской области признались в пытках
15.03, 16:41 Житель Мордовии после убийства знакомого возил его труп
15.03, 16:27 Сервис независимой оценки ICO проектов как эффективный
15.03, 16:22 Психологи: С наступлением весны число расставаний
15.03, 16:07 Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ Британии в
15.03, 15:55 Наталья Фриске поделилась архивным фото с покойной
15.03, 15:45 Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу
15.03, 15:32 В NASA заявили, что Церера продолжает развиваться
15.03, 15:28 Фанаты заподозрили Гагарину и Темникову в родственной