Ученые: Паста не способна защитить или укрепить зубную эмаль
Ни одна из предлагаемых рекламой зубных паст не в состоянии защитить зубную эмаль или укрепить ее. Соответствующая работа проводилась международной группой ученых, сравнивших несколько видов пасты.
В рамках исследования научные работники использовали контрольную “обычную” пасту, а также некоторые другие виды, обещающие защитить эмаль от разрушения, укрепить ее или снизить чувствительность. Однако последующее сравнение не позволило выявить каких-либо очевидных различий между зубными пастами. В частности, ни одна из них не была в состоянии остановить потерю веществ зубной эмали, что обычно и влечет за собой разрушение и повышение чувствительности.
В ходе работы использовались человеческие зубы, которые пожертвовала стоматология, и все они прошли пять циклов чистки наиболее популярными на территории Европы и Бразилии зубными пастами. В действительности же защитить от разрушения эмали способны только своевременное посещение стоматолога, правильный режим питания и гигиена ротовой полости.
В рамках исследования научные работники использовали контрольную “обычную” пасту, а также некоторые другие виды, обещающие защитить эмаль от разрушения, укрепить ее или снизить чувствительность. Однако последующее сравнение не позволило выявить каких-либо очевидных различий между зубными пастами. В частности, ни одна из них не была в состоянии остановить потерю веществ зубной эмали, что обычно и влечет за собой разрушение и повышение чувствительности.
В ходе работы использовались человеческие зубы, которые пожертвовала стоматология, и все они прошли пять циклов чистки наиболее популярными на территории Европы и Бразилии зубными пастами. В действительности же защитить от разрушения эмали способны только своевременное посещение стоматолога, правильный режим питания и гигиена ротовой полости.
Автор: Марина Вебер