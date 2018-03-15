В Сети появились фотографии чехлов Xiaomi Mi 6X
В интернете появились фотографии чехлов неанонсированного смартфона от Xiaomi. По ним можно определить некоторые характеристики готовящегося Xiaomi Mi 6X.
Интернет-магазин Oppomart выставил на продажу чехлы для Xiaomi Mi 6X, а также появилась информация о появлении данного аппарата в его каталоге. Интернет-площадка пользуется большой популярностью у потребителей в нескольких странах, поэтому часто располагает данными о пока еще секретных новинках.
Гаджет имеет фронтальную вертикальную камеру, выполненную в стилистике iPhone X. Точных характеристик нет, но предварительно предполагается, что будет установлен 8-ядерный процессор собственной разработки Surge S2. Экран имеет размер 6 дюймов с разрешением FHD+, IPS матрицу, впаяно 4 Гб ОЗУ и 64 Гб для различных файлов. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная 8 Мп, также имеется порт USB Type-C и возможность ускоренной зарядки. Задняя часть корпуса выполнена из металла, на ней располагается дактилоскопический датчик. Операционная система - новейший Android 8.1 Oreo.
Интернет-магазин Oppomart выставил на продажу чехлы для Xiaomi Mi 6X, а также появилась информация о появлении данного аппарата в его каталоге. Интернет-площадка пользуется большой популярностью у потребителей в нескольких странах, поэтому часто располагает данными о пока еще секретных новинках.
Гаджет имеет фронтальную вертикальную камеру, выполненную в стилистике iPhone X. Точных характеристик нет, но предварительно предполагается, что будет установлен 8-ядерный процессор собственной разработки Surge S2. Экран имеет размер 6 дюймов с разрешением FHD+, IPS матрицу, впаяно 4 Гб ОЗУ и 64 Гб для различных файлов. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная 8 Мп, также имеется порт USB Type-C и возможность ускоренной зарядки. Задняя часть корпуса выполнена из металла, на ней располагается дактилоскопический датчик. Операционная система - новейший Android 8.1 Oreo.
Автор: Северов Андрей