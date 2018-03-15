В Краснодаре прохожие украли у дерущихся мужчин телефон, кошелек и цепочку
В Краснодаре в ходе драки двух мужчин прохожие воспользовались ситуацией, похитив у граждан кошелек, телефон, а также цепочку. Сведения предоставлены СМИ со ссылкой на пресс-ведомством местного УМВД.
Инцидент имел место накануне у одного из развлекательных заведений, размещенных на улице Красноармейской. Все началось с ссоры между мужчинами, которая переросла впоследствии в драку. В ходе потасовки ее участники обронили несколько личных вещей, чем воспользовались случайные прохожие. В процессе расследования полиция посредством изучения записей с камер видеонаблюдения установила, что ворами оказались трое мужчин, которые затем скрылись на авто.
Проверив номера подозреваемых, стражи порядка вышли на 27-летнего мужчину, а также его 26- и 34-летних приятелей. Последний оказался местным, двое других — из Дагестана. В преступлении граждане признались, вернув цепочку и телефон, однако деньги товарищи к тому моменту уже успели потратить. Сейчас по факту указанного происшествия проводится расследование.
Инцидент имел место накануне у одного из развлекательных заведений, размещенных на улице Красноармейской. Все началось с ссоры между мужчинами, которая переросла впоследствии в драку. В ходе потасовки ее участники обронили несколько личных вещей, чем воспользовались случайные прохожие. В процессе расследования полиция посредством изучения записей с камер видеонаблюдения установила, что ворами оказались трое мужчин, которые затем скрылись на авто.
Проверив номера подозреваемых, стражи порядка вышли на 27-летнего мужчину, а также его 26- и 34-летних приятелей. Последний оказался местным, двое других — из Дагестана. В преступлении граждане признались, вернув цепочку и телефон, однако деньги товарищи к тому моменту уже успели потратить. Сейчас по факту указанного происшествия проводится расследование.
Автор: Марина Вебер