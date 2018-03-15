Елена Корикова засудит всех обвинивших ее в алкоголизме
Елена Корикова засудит всех обвинивших ее в алкоголизме, о чем актриса заявила в своем Instagram. Поводом обратиться в суд стал активно распространившийся по Сети слух об алкогольной зависимости артистки.
«Многие постоянно обращались ко мне с вопросом о привлечении к ответственности моих клеветников. Так вот, мое терпение уже иссякло, поэтому я обратилась в суд для дальнейших разбирательств с ними. Каждый получит по заслугам, ну а я – свою компенсацию за клевету», - заявила Корикова.
Поклонники актрисы, в свою очередь, поддержали ее в стремлении наказать обидчиков и пожелали добиться справедливости в суде.
«Многие постоянно обращались ко мне с вопросом о привлечении к ответственности моих клеветников. Так вот, мое терпение уже иссякло, поэтому я обратилась в суд для дальнейших разбирательств с ними. Каждый получит по заслугам, ну а я – свою компенсацию за клевету», - заявила Корикова.
Поклонники актрисы, в свою очередь, поддержали ее в стремлении наказать обидчиков и пожелали добиться справедливости в суде.
Автор: Сёмина Виктория