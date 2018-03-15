Россияне массово жалуются на угрозы с британских номеров
Некоторые жители России начали активно оставлять жалобы на то, что им поступают угрозы с британских номеров. Обычно последние начинаются с цифр 44, передает “Говорит Москва”.
Накануне слушатели радиостанции обратились с жалобами на то, что на их телефоны поступают оскорбительные сообщения, притом зачастую с британских номеров. При попытке перезвонить добиться ничего не удается, поскольку оператор предлагает оставить сообщение на голосовую почту. В настоящее время остается неизвестным, кто именно может стоять за рассылкой уведомлений с угрозами и оскорбительными выражениями.
Некоторые такую ситуацию связывают с конфликтом, назревшим между Лондоном и Москвой. Накануне Тереза Мэй, британский премьер, обвинила РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, являющегося экс-офицером ГРУ, и его дочери. Никаких доказательств в пользу сказанного политик при этом не привела.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, в размещенном на территории Британии посольстве РФ прокомментировали обвинения СМИ в адрес Франции по делу Скрипаля.
Накануне слушатели радиостанции обратились с жалобами на то, что на их телефоны поступают оскорбительные сообщения, притом зачастую с британских номеров. При попытке перезвонить добиться ничего не удается, поскольку оператор предлагает оставить сообщение на голосовую почту. В настоящее время остается неизвестным, кто именно может стоять за рассылкой уведомлений с угрозами и оскорбительными выражениями.
Некоторые такую ситуацию связывают с конфликтом, назревшим между Лондоном и Москвой. Накануне Тереза Мэй, британский премьер, обвинила РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, являющегося экс-офицером ГРУ, и его дочери. Никаких доказательств в пользу сказанного политик при этом не привела.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, в размещенном на территории Британии посольстве РФ прокомментировали обвинения СМИ в адрес Франции по делу Скрипаля.
Автор: Марина Вебер