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Россияне массово жалуются на угрозы с британских номеров
Некоторые жители России начали активно оставлять жалобы на то, что им поступают угрозы с британских номеров. Обычно последние начинаются с цифр 44, передает “Говорит Москва”.

Россияне массово жалуются на угрозы с британских номеров

Накануне слушатели радиостанции обратились с жалобами на то, что на их телефоны поступают оскорбительные сообщения, притом зачастую с британских номеров. При попытке перезвонить добиться ничего не удается, поскольку оператор предлагает оставить сообщение на голосовую почту. В настоящее время остается неизвестным, кто именно может стоять за рассылкой уведомлений с угрозами и оскорбительными выражениями.

Некоторые такую ситуацию связывают с конфликтом, назревшим между Лондоном и Москвой. Накануне Тереза Мэй, британский премьер, обвинила РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, являющегося экс-офицером ГРУ, и его дочери. Никаких доказательств в пользу сказанного политик при этом не привела.

Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, в размещенном на территории Британии посольстве РФ прокомментировали обвинения СМИ в адрес Франции по делу Скрипаля.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:31
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