Певец Стас Костюшкин эпатировал рассказом о «гей-рабстве»
Стас Костюшкин заявил в своем Instagram о том, что после выступления в женских нарядах с Денисом Клявером, ему начали угрожать и посыпались упреки. Известный певец опубликовал в соцсети видеоролик выступления и эпатировал публику рассказом о том, как ему удалось совершить побег из «гей-рабства».
Реакция пользователей Сети после просмотра видео выступления Костюшкина и Клявера в женских нарядах была неоднозначной. Участник дуэта «Чай вдвоем» объяснил, что на одном из сборных концертных выступлений он переоделся в такую провокационную одежду, потому что это была пародия на знаменитые образы популярных актеров Тони Кертиса и Джека Леммона из музыкальной комедии «В джазе только девушки».
Как известно, по сюжету фильма перевоплощение стало необходимым шагом для двух неудачных преступников в женском джазовом ансамбле. Герои комедии натянули на себя платья, чтобы скрыться от преследователей.
На сцене Стас Костюшкин и Денис Клявер спели песню под названием «Мы вам честно сказать хотим...». Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» женат и у него есть трое детей от браков с разными женщинами. Певцу задавали вопрос о том, как давно он сбежал из гей-рабства, на что исполнитель ответил, что – совсем недавно, у него даже остались черный парик и колготки.
Напомним, певец Стас Костюшкин случайно попал в гей-скандал на своем концерте.
Реакция пользователей Сети после просмотра видео выступления Костюшкина и Клявера в женских нарядах была неоднозначной. Участник дуэта «Чай вдвоем» объяснил, что на одном из сборных концертных выступлений он переоделся в такую провокационную одежду, потому что это была пародия на знаменитые образы популярных актеров Тони Кертиса и Джека Леммона из музыкальной комедии «В джазе только девушки».
Как известно, по сюжету фильма перевоплощение стало необходимым шагом для двух неудачных преступников в женском джазовом ансамбле. Герои комедии натянули на себя платья, чтобы скрыться от преследователей.
На сцене Стас Костюшкин и Денис Клявер спели песню под названием «Мы вам честно сказать хотим...». Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» женат и у него есть трое детей от браков с разными женщинами. Певцу задавали вопрос о том, как давно он сбежал из гей-рабства, на что исполнитель ответил, что – совсем недавно, у него даже остались черный парик и колготки.
Напомним, певец Стас Костюшкин случайно попал в гей-скандал на своем концерте.
Автор: Элана Ал-Лами