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Власти США расширили санкции против России
Власти США приняли решение расширить санкции, принятые в отношении России. Как ожидается, вышеуказанные ограничительные меры затронут одну организацию, а также 14 физических лиц.

Власти США расширили санкции против России

Сообщение о расширении антироссийских санкций озвучили представители Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина. Посредством таких действий власти фактически впервые применили на практике закон CAATSA, который подразумевает противодействие противникам Штатов путем внедрения санкций.

Попали под указанные ограничительные меры преимущественно те, кого подозревают в причастности к вмешательству в выборы, проводившиеся на территории США. Примечательно, что это уже второй раз непосредственно в 2018 году, когда Вашингтон вводит против России дополнительные санкции. В прошлый раз подобные действия предпринимались еще в январе, когда ограничения затронули девять компаний, а также 21 гражданина РФ и Украины. В последнем случае речь идет преимущественно о выходцах из ДНР и ЛНР.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:02
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