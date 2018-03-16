Ученые назвали «диету для бедных» самой эффективной для похудения
Британские ученые из Университета Лестера сообщили, что викторианская «диета для бедных» считается самой эффективной для людей, желающих распрощаться с лишними килограммами. Натуральные продукты, по словам специалистов, будут максимально полезны для организма из-за содержания в своем составе необходимых витаминов и микроэлементов.
Исследователи объяснили, что система питания включает картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь. В настоящее время такой рацион продолжает оставаться наиболее полезным для здоровья. Конкуренцию викторианской диете может составить только средиземноморская, которая также допускает употребление натурального мяса и не имеет в своем составе рафинированных углеводов.
Фермеры, получающие натуральные продукты от мясного и молочного скотоводства, соглашаются, что викторианская или «крестьянская» диета является источником большого количества витаминов. Полезные продукты «диеты для бедных» содержат, кроме картофеля и другие овощи, например, капусту, морковь, свеклу. Также в этот список вошли фрукты – груши, яблоки, вишня и клубника.
Напомним, ранее ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть.
Исследователи объяснили, что система питания включает картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь. В настоящее время такой рацион продолжает оставаться наиболее полезным для здоровья. Конкуренцию викторианской диете может составить только средиземноморская, которая также допускает употребление натурального мяса и не имеет в своем составе рафинированных углеводов.
Фермеры, получающие натуральные продукты от мясного и молочного скотоводства, соглашаются, что викторианская или «крестьянская» диета является источником большого количества витаминов. Полезные продукты «диеты для бедных» содержат, кроме картофеля и другие овощи, например, капусту, морковь, свеклу. Также в этот список вошли фрукты – груши, яблоки, вишня и клубника.
Напомним, ранее ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть.
Автор: Элана Ал-Лами