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Ученые назвали «диету для бедных» самой эффективной для похудения
Британские ученые из Университета Лестера сообщили, что викторианская «диета для бедных» считается самой эффективной для людей, желающих распрощаться с лишними килограммами. Натуральные продукты, по словам специалистов, будут максимально полезны для организма из-за содержания в своем составе необходимых витаминов и микроэлементов.

Ученые назвали «диету для бедных» самой эффективной для похудения


Исследователи объяснили, что система питания включает картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь. В настоящее время такой рацион продолжает оставаться наиболее полезным для здоровья. Конкуренцию викторианской диете может составить только средиземноморская, которая также допускает употребление натурального мяса и не имеет в своем составе рафинированных углеводов.

Фермеры, получающие натуральные продукты от мясного и молочного скотоводства, соглашаются, что викторианская или «крестьянская» диета является источником большого количества витаминов. Полезные продукты «диеты для бедных» содержат, кроме картофеля и другие овощи, например, капусту, морковь, свеклу. Также в этот список вошли фрукты – груши, яблоки, вишня и клубника.

Напомним, ранее ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 06:00
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