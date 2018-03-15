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Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за отопление
Жители города Стерлитамак, размещенного в Башкирии, возмущены перерасчетом за отопление. Соответствующие квитанции граждане получили от управляющей компании "Трест жилищного хозяйства".

Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за отопление

Накануне собственники квартир получили квитанции по оплате услуг ЖКХ, где был произведен перерасчет сумм за тепловую энергию. В результате таких действий у многих жителей Стерлитамака увеличился размер выплат за указанную услугу. В администрации города убеждены, что сложившаяся ситуации нуждается в разбирательстве, и по данному факту уже инициирована соответствующая проверка. В рамках последней будет установлено, насколько обоснованной является сумма перерасчета, а также действия непосредственно ТЖХ.

Сейчас представители администрации Стерлитамака ведут переговоры с управляющей компанией. Также в мэрии напоминают гражданам, что они заинтересованы в защите подкрепленных законом прав и интересов местных жителей. При этом в ТЖХ предоставили отчет о причинах перерасчета оплаты за тепловую энергию.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:15
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