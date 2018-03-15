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Илон Маск в планах задумал создать «межгалактическую медиаимперию»
Илон Маск анонсировал создание компании «Thud», разместив сообщение в Twitter с этим словом и восклицательным знаком. Так будет называться его «межгалактическая медиаимперия», уточнил он в следующем сообщении.

Илон Маск в планах задумал создать «межгалактическую медиаимперию»


Дополнительно он пояснил, что необязательно символ восклицания будет присутствовать в наименовании. Еженедельная газета про шоу-бизнес Variety подтвердила намерения мультимиллиардера, взяв с ним интервью, но более подробной информации не сообщило. Система доменов GoDaddy уже выполнила заявку на регистрацию адреса с этим названием.

Не так давно Илон Маск строил планы по покупке портала The Onion, заполненного фейковыми новостями. Он оставил на своих должностях главреда и исполнительного редактора. Они сообщили о начале работ над комедийным проектом. Далее Маск добавил о непонимании того, как другие не замечают, что комедия – это его дальнейшие планы, после разработок в сфере космоса, нейроинтерфейсов и электромобилей.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 18:44
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